На Луганщине ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники, которую рашисты транспортировали по железной дороге

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.

"По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшихся железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются", - говорится в отчете.

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