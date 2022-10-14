На Луганщине ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники, которую рашисты транспортировали по железной дороге
В Луганской области, в районе железнодорожной станции города Антрацит, ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники рашистов
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.
"По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшихся железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются", - говорится в отчете.
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