На Луганщине ВСУ уничтожили десятки оккупантов и взяли трех в плен во время освобождения поселка Невское
Группа "Кедр" Главного управления разведки Министерства обороны Украины 23 октября с участием 5-й роты 66-й Бригады Вооруженных Сил Украины освободила поселок Невское Луганской области
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
"В ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие рашисты бросили бронетехнику и отступили из поселка", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.
- 26 октября ВСУ уничтожили 3 пункта управления и не менее 10 российских офицеров в Луганской области.
- 27 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.
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