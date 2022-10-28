Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"В ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие рашисты бросили бронетехнику и отступили из поселка", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

26 октября ВСУ уничтожили 3 пункта управления и не менее 10 российских офицеров в Луганской области.

27 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

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