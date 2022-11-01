На Луганщине ВСУ освободили 9 населенных пунктов, - Гайдай

Об этом заявил в телемарафоне единых новостей глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день 9 населенных пунктов деоккупировано... Мы готовы уже работать - все руководители городских военных администраций, все руководители областной администрации - все готовы, все уже давно хотят приехать и на месте уже работать", - сказал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что признаком победы Украины будет считать поднятие украинского флага над освобожденным от оккупантов Луганском.

Ранее ВСУ в Луганской области взяли под контроль трассу Сватово - Кременная.

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