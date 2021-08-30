На Луганщине вспыхнул лесной пожар: огонь локализован
В Луганской области 30 августа вспыхнул лесной пожар. Сейчас огонь локализовали, продолжается тушение
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"30 августа в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района", - говорится в сообщении.
Сотрудники местного лесничества вспахали землю по периметру пожара.
С привлечением спасателей, лесников и Вооруженных сил Украины удалось предотвратить распространение огня.
От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ - 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации.
Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.
Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.
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