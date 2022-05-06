На Луганщине враг использует тактику выжженной земли, но терпит страшные потери, - боец "Легиона Свободы"

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".



Боец "Легиона Свободы" во время эфирного включения сообщил: "Прямо сейчас идет бой в Рубежном. Штурмуют наши позиции с применением танков, артиллерии. В частности, 4-я бригада быстрого реагирования Нацгвардии ВСУ, в состав которой входит "Легион Свободы", сейчас в эти секунды отражает атаки и уничтожает пехоту и бронетехнику противника. Вы можете слышать звуки активного сражения".



Владимир Назаренко отметил, что бой начался с самого утра и перманентно продолжается, противник то атакует, то уносит своих раненых. Если говорить о потерях врага, то, например, чеченцы получили десятки убитых и раненых только за вчерашний день.



"Враг терпит страшные потери в живой силе и бронетехнике. Нам очень сложно держать позиции, но никакой не сдали. Мы вгрызаемся в каждый миллиметр украинской земли и всеми средствами даем по зубам противнику. Он использует тактику выжженной земли, когда выпускает эшелоны боеприпасов и равняет города, то есть пытается обстрелять каждый метр. Но нам это не мешает мужественно защищать свою землю и наносить удары врагу" - подчеркнул боец.



Назаренко рассказал, что каждую свободную минуту затишья используется, чтобы контратаковать или делать засады диверсии для противника.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай докладывал, что за сутки 2 мая российские оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал , что российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении.

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