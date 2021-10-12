На Луганщине вблизи автобусной остановки нашли мины оккупантов

Об этом передает СБУ.

"СБУ обнаружила в Луганской области тайник боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями", - говорится в сообщении.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

Отмечается, что тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

13 противотанковых мин ТМ-62м,

7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету,

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,

8 боевых гранат с запалами,

13 взрывателей к противотанковым минам.

Сейчас продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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