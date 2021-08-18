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На Луганщине в результате обстрела ранена местная жительница

18 августа, 2021 среда
15:25
война с Россией

В Луганской области в районе линии разграничения за минувшие сутки было обстреляно пять населенных пунктов. В результате обстрела была ранена женщина, жительница Золотого-4

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"Вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4, 1973 года рождения, которая проживает по ул. Первая Свободная, получила минно взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловке получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий. Он госпитализирован в больницу в Северодонецке.

"Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. Однако мы не знаем, чего ожидать даже сегодня. И если наши вооруженные силы готовы дать врагу сопротивление, то даже не представляю, какой опасности подвергаются жители населенных пунктов Луганщины: ежеминутно жить с мыслями о безопасности родных, о том, что можно за считанные секунды потерять квартиру и оказаться на улице. Вряд ли об этом задумываются представители незаконных вооруженных формирований, которые целятся в мирные дома ", - уточнил глава ОГА Сергей Гайдай.

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