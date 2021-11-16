На Луганщине в полицейском отделении нашли тело 24-летнего патрульного, подозреваемого в убийстве задержали

Об этом сообщает Полиция Луганской области.



"В городе Рубежное Луганской области на территории административного здания, которое арендует Управление патрульной полиции, утром было обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и телесными повреждениями", - говорится в сообщении.



По предварительной информации при осмотре места происшествия следователи установили, что у погибшего полицейского не было при себе табельного оружия.



Подозреваемый в убийстве был задержан.



Следственное управление Луганской областной прокуратуры по данному факту открыло уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).



"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник, 16 ноября, в Святошинском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину.