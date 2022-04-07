На Луганщине украинские военные во время атаки ранили трех оккупантов и захватили их позиции и вооружение, - Минобороны
В Луганской области ВСУ атаковали российские позиции, ранив по меньшей мере трех оккупантов и захватив их РПГ, гранатометы, стрелковое оружие и документы
Об этом сообщило Минобороны Украины.
"В Луганской области, воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие. Поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны. У врага - по меньшей мере трое раненых", - отметили в министерстве.
На захваченных позициях украинские военные обнаружили несколько покинутых оккупантами РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию разных калибров и документы.
ВСУ противостояло до 20 российских пехотинцев на переднем крае и 30-40 оккупантов в резерве.
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