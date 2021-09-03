На Луганщине СБУ обнаружила схрон боевиков с элементами самодельного взрывного устройства для терактов
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередной схрон боевиков в Луганской области вблизи поселка Беловодск Старобельского района
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.
Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".
"Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершение диверсионного акта на мирной территории Украины", - отмечают в СБУ.
Всего правоохранители изъяли из тайника:
- 4 кг тротила;
- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;
- 5 гранатометным выстрелов ВОГ-25;
- 3 запали;
- 2 электродетонатора;
- почти 400 патронов различного калибра.
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