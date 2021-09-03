На Луганщине СБУ обнаружила схрон боевиков с элементами самодельного взрывного устройства для терактов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.



Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".



"Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершение диверсионного акта на мирной территории Украины", - отмечают в СБУ.



Всего правоохранители изъяли из тайника:

4 кг тротила;

14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;

5 гранатометным выстрелов ВОГ-25;

3 запали;

2 электродетонатора;

почти 400 патронов различного калибра.