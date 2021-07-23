На Луганщине разоблачили служащих лесхоза на незаконной вырубке леса на 1 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили незаконную вырубку и хищения леса на территории Государственного лесхоза, которая нанесла окружающей среде и государству ущерб почти 1 млн грн.



По данным правоохранителей, незаконный бизнес организовали двое служащих государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель. Согласно их плану во время проведения выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник организовывали незаконную сверхурочную вырубку деревьев, чем формировали неучтенный остаток лесоматериалов для их дальнейшего сбыта. Древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась местными жителями за кассой госпредприятия.



Отмечается, что самовольная вырубка осуществлялась именно в то время, когда внимание правоохранителей было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров в других районах Луганской области. Правоохранители задокументировали ряд таких фактов в течение июля-октября 2020 года.



По информации ведомства, всех учасникиив организованной преступной группы сообщили о подозрении в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия. Кроме того, представителям лесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

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