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На Луганщине под автомобилем СБУ обнаружили предмет, похожий на взрывчатку

29 июля, 2021 четверг
18:21
Общество На Луганщине под автомобилем СБУ обнаружили предмет, похожий на взрывчатку

В Луганской области под служебным автомобилем управления СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 29 июля, в 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одной из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции. Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет прикрепленный к днищу автомобиля из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы гражданам нет.

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СБУ
взрывчатка
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