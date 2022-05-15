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Главная война с Россией На Луганщине почти ежедневно фиксируют случаи мародерства. Воруют бытовую и оргтехнику, – председатель ОВА

На Луганщине почти ежедневно фиксируют случаи мародерства. Воруют бытовую и оргтехнику, – председатель ОВА

15 мая, 2022 воскресенье
15:28
война с Россией

Мародеры не воруют лекарства или продукты питания, их интересуют принтеры, микроволновые печи и даже удочки, причем правоохранители фиксируют 3-6 случаев мародерства в Луганской области в день

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

"Почти каждый день задерживаем мародеров, некоторые говорят - не знали, что им грозит до восьми лет заключения, других эти знания не останавливали", - написал он.

Так, недавно житель Лисичанска похитил из одного дома микроволновку, за что теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Его задержали полицейские 14 мая.

"В течение суток правоохранителями фиксируется в среднем от трех до шести случаев мародерства на территории области. Правонарушителей выявляют почти каждый день. Патрулируют улицы, проверяют подъезды, склады, магазины, реагируют на обращения граждан. Задержаны многие, важно доказать причастность подозреваемых к другим случаям мародерства", – заметил Гайдай.

Он подчеркивает, что о воровстве продуктов или лекарств речь не идет, хотя магазины закрыты.

"Несмотря на закрытые магазины, волонтеры, спасатели и полицейские разводят еду адресно в достаточном количестве, спрашивают о необходимости тех или иных медицинских препаратов, заказывают их. Мародеры похищают бытовую технику и другие личные вещи", - указал он.

Мародеров интересует и канистра с горючим, и электроинструмент, и принтер, и удочка, а также парикмахерские принадлежности или детские вещи. Были также случаи краж сантехники.

Фиксируются и другие случаи мародерства – на временно оккупированных территориях. Так, оттуда поступила информация о краже нескольких компьютеров, шести стоматологических установок, холодильников, зуботехнических столов и другого имущества  из помещения кафедры стоматологии Луганского государственного медицинского университета в Рубежном.

  • Напомним, Укрпочта организовала доставку помощи для украинских военных и гражданского населения в Донецкой и Луганской областях.

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