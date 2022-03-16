На Луганщине оокупанты навязывают "российский режим" и применяют репрессии в отношении украинцев, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Проклятые орки насильственно навязывают "российский режим" на недавно оккупированных территориях. Нарушены все права человека. По сообщениям местных жителей, россияне и "ЛНР" начали наводить "свои порядки" путем репрессий", - рассказал он.



Россияне терроризируют Белокуракино, Сватово, Станицу Луганскую, Счастье, Марковку, Старобельск, Новопсков, Беловодск. По словам Сергея Гайдая, "украинские власти борются за свою жизнь". Оккупанты заставляют граждан отречься от Украины, но "украинцы посылают их в направлении российского корабля".



"На оккупированных территориях геноцид всего украинского. Террористы проводят массовые аресты проукраинских активистов. По сообщению Восточной правозащитной группы, на сегодняшний день зафиксировали 47 случаев арестов в Марковке, Старобельске, Новоайдаре, Станице-Луганской. Мешок на голову - так россияне пытаются покорить наших жителей" , – заметил глава ОВА.



Он заверил, что россиянам это не удастся, поскольку рядом – украинские военные.



"Рашисты мародерят, глушат мобильную связь, заводят российские компании связи, заводят рубли, так называемые прокуроры "ЛНР" фабрикуют материалы дела за посты в социальных сетях, разговоры на политические темы, участие в политических партиях (кроме ОПЗЖ) и т.д." Они хотят учить наших детей по своей антиукраинской программе. Россияне крадут жизнь украинцев! Никогда Луганщина не покорится убийцам нашего народа!" – подчеркнул Сергей Гайдай.



Он призвал все международные сообщества говорить о геноциде украинцев, который устраивают российские захватчики.

Напомним, ранее Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты почти полностью уничтожили инфраструктуру в Луганской области.

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