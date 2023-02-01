На Луганщине оккупанты заставляют украинцев отдавать детей на "патриотическое воспитание", — Генштаб
На временно оккупированной Луганской области россияне заставляют отдавать украинских детей от 6 лет на "патриотическое воспитание", угрожая лишением родительских прав
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 1 февраля.
В так называемый казацко-кадетский корпус детей заставляют отдавать в Старобельске Луганской области.
Также отмечается, что городскую больницу Днепрорудного Запорожской области оккупанты используют как военный госпиталь, медикаменты и врачи-хирурги привезены из РФ.
ВСУ за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт правления оккупантов
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов", - говорится в сообщении.
В течение дня враг совершил 24 обстрела из РСЗО
Также россияне нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Славянска и Краматорска, и 2 авиационных удара.
Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательные группировки противника не обнаружены.
В приграничных с Украиной районах враг содержит свои подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елине Черниговской области; Катериновка, Вовковка, Александровка и Волфино - Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновое, Огирцево, Вовчанск и Бударки на Харьковщине.
На других направлениях ситуация такова:
- На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Дворичной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
- На Лиманском направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.
- На Бахмутском направлении танковым и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времивка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное и Новоданиловка на Запорожье.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.
Российские оккупанты 1 февраля в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей, в результате чего ранение получил мирный житель.
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