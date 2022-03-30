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На Луганщине оккупанты сорвали эвакуацию по гуманитарным коридорам из Лисичанска и Попасной, - глава ОГА

30 мартa, 2022 среда
15:25
война с Россией

В Луганской области российские захватчики обстреливают эвакуационные маршруты и не дают автобусам возвращаться за людьми

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительной информации, 30 марта во время очередной эвакуации населения из города Лисичанск, российские оккупанты открыли огонь по автобусам с людьми.
По словам главы ОГА, обошлось без жертв.
Гайдай также сообщает, что всего в течение дня из Лисичанска успешно эвакуировали 260 человек.

Кроме того, из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58.

Сложной ситуация остается в Попасной. Так, оттуда были эвакуированы только 13 человек. Автобус не смог вернуться за другими, поскольку в это время оккупанты нанесли по городу авиаудар.

  • Напомним, утром 30 марта захватчики обстреляли жилые кварталы Лисичанска.

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эвакуация
Попасна
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