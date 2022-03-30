На Луганщине оккупанты сорвали эвакуацию по гуманитарным коридорам из Лисичанска и Попасной, - глава ОГА

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительной информации, 30 марта во время очередной эвакуации населения из города Лисичанск, российские оккупанты открыли огонь по автобусам с людьми.

По словам главы ОГА, обошлось без жертв.

Гайдай также сообщает, что всего в течение дня из Лисичанска успешно эвакуировали 260 человек.

Кроме того, из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58.



Сложной ситуация остается в Попасной. Так, оттуда были эвакуированы только 13 человек. Автобус не смог вернуться за другими, поскольку в это время оккупанты нанесли по городу авиаудар.

Напомним, утром 30 марта захватчики обстреляли жилые кварталы Лисичанска.

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