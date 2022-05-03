На Луганщине оккупанты расстреляли частные дома Попаснянского общества, предварительно без жертв, - Гайдай
Российские захватчики расстреляли частные дома Попаснянской общины в Луганской области
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, поселок Врубовка Попаснянской общины российские войска расстреляли из артустановок. В результате были разрушены два дома.
Предварительно обошлось без жертв.
По словам Гайдая, местных жителей спас Поминальный день – именно сегодня люди посещали кладбище и отсутствовали в домах при обстреле.
Это спасло им жизнь.
- Напомним, оккупанты за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасную и Горное
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