На Луганщине оккупанты расстреляли частные дома Попаснянского общества, предварительно без жертв, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, поселок Врубовка Попаснянской общины российские войска расстреляли из артустановок. В результате были разрушены два дома.

Предварительно обошлось без жертв.



По словам Гайдая, местных жителей спас Поминальный день – именно сегодня люди посещали кладбище и отсутствовали в домах при обстреле.

Это спасло им жизнь.

Напомним, оккупанты за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасную и Горное