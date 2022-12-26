Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

"Население решили "временно" расселить по коммунальным учреждениям так называемой лнр. Так, на прошлой неделе туда "на время зимы" отправились очередные 22 жителя. Еще одну группу людей вывезли в том же загадочном направлении из Северодонецка", - говорится в сообщении .



В ОВА напомнили, что пересечь реку Сиверский Донец на оккупированных в этом году территориях с недавних пор можно только в одном месте – между Лисичанском и Северодонецком. Все остальные понтонные переправы оккупанты убрали. Мосты, конечно, никто восстанавливать и не собирался.

21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной .

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