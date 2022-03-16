На Луганщине оккупанты продолжают обстрелы объектов критической инфраструктуры, – Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



"Российская армия продолжает бить по объектам критической инфраструктуры – сегодня они попали в админздание предприятия связи, люди спасены", – говорится в сообщении.



Сегодня, 16 марта, в Попасной захватчики попали в здание Укртелекома, где спасатели работают до сих пор – пламенем охвачено около 1000 квадратных метров. Все находившиеся там люди были эвакуированы. Также в Попасной сегодня был разрушен частный дом – под завалами оказались люди. Спасателям удалось сразу спасти одного человека, однако работы пришлось приостановить из-за повторного огня россиян. В городе повреждены также строения двух пожарных частей.



"Агрессор не перестает разрушать наши дома – целые районы городов области. И пока сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей и здания после обстрелов, россияне усиливают огонь. Зачем? Чтобы приумножить страх людей, сломать веру, прекратить работу спасателей. То есть сделать все, чтобы люди круглосуточно находились в опасности", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что российские захватчики почти полностью уничтожили инфраструктуру в Луганской области.

Также стало известно, что в Луганской области россияне арестовывают украинцев по сфабрикованным делам, глушат связь и мародерят.