На Луганщине оккупанты попали в насосную станцию, без воды остались три города
Оккупанты обесточили насосную станцию в Луганской области. Без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Привилля
Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Из-за этого обесточенные насосные станции, которые подают воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилля", - заявил Гайдай.
Сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.
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