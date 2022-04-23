На Луганщине оккупанты попали в насосную станцию, без воды остались три города

Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Из-за этого обесточенные насосные станции, которые подают воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилля", - заявил Гайдай.

Сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.

Российские кафиры продолжают штурмовать свободные города Луганщины. В результате артиллерийских обстрелов в Попасной погибли два человека и один получил ранения.