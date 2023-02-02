На Луганщине оккупанты отключили мобильный интернет

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"МКС объявил, что связь будет отключена с 11 февраля из-за распоряжения оккупационного правительства. Также соответственно услуга будет исключена из всех мобильных планов. Однако, по словам местных, мобильный интернет исчез в регионе уже сегодня", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что российский враг таким способом хочет сохранить тайну своего перемещения в ходе военных действий, ведь россияне знают, что каждый их шаг отслеживается местными и передается ВСУ.

"Постоянные репрессии и запреты являются красноречивым свидетельством отсутствия поддержки оккупантов среди местных", - отмечает ЦНС.

29 января в Генштабе рассказали, что из больниц Каховки и Новой Каховки оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицк Херсонской области, а сами заведения враг закрывает.

2 февраля на временно оккупированной территории Херсонской области российские террористы создали гражданскую администрацию.

На временно оккупированных территориях российский враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.

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