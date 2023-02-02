На Луганщине оккупанты отключили мобильный интернет
Единственный мобильный оператор, работающий на временно оккупированных районах Луганской области, отключает мобильный интернет
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"МКС объявил, что связь будет отключена с 11 февраля из-за распоряжения оккупационного правительства. Также соответственно услуга будет исключена из всех мобильных планов. Однако, по словам местных, мобильный интернет исчез в регионе уже сегодня", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что российский враг таким способом хочет сохранить тайну своего перемещения в ходе военных действий, ведь россияне знают, что каждый их шаг отслеживается местными и передается ВСУ.
"Постоянные репрессии и запреты являются красноречивым свидетельством отсутствия поддержки оккупантов среди местных", - отмечает ЦНС.
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