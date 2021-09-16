На Луганщине оккупанты обстреляли Счастье: ранен глава городской ВГА

Об этом сообщили в Счастьенской ВГА в комментарии Бабелю.

По городу выпустили 5 мин, попав в здание, где находятся пограничники.



Дунца госпитализировали.



Штаб ООС сообщил, что по предварительным данным обстрелы произошли с применением миномета калибра 82 мм.



"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт и получило ранение гражданское лицо. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.