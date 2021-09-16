На Луганщине оккупанты обстреляли Счастье: ранен глава городской ВГА
В Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца
Об этом сообщили в Счастьенской ВГА в комментарии Бабелю.
По городу выпустили 5 мин, попав в здание, где находятся пограничники.
Дунца госпитализировали.
Штаб ООС сообщил, что по предварительным данным обстрелы произошли с применением миномета калибра 82 мм.
"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт и получило ранение гражданское лицо. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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