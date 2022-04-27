Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении, - Defence Express
На Луганщине оккупанты обстреляли районную больницу, одна женщина погибла, - Гайдай
В луганском Северодонецке российские захватчики произвели обстрел местной больницы, в результате чего погибла местная жительница
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, российские войска прицельно обстреляли Северодонецкую больницу.
По словам Гайдая, здание медучреждения испытало значительные разрушения, повреждены сразу несколько этажей.
Кроме того, в результате обстрелов погибла местная жительница.
Глава ОГА также сообщает, что в области осталось только две больницы, которые сейчас работают. Одна в Северодонецке и одна в Лисичанске. На этот раз под российские обстрелы попала первая.
"Орки умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Они знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей", - комментирует Гайдай.
Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, больница продолжает свою работу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
По предварительным данным, российские войска прицельно обстреляли Северодонецкую больницу.
По словам Гайдая, здание медучреждения испытало значительные разрушения, повреждены сразу несколько этажей.
Кроме того, в результате обстрелов погибла местная жительница.
Глава ОГА также сообщает, что в области осталось только две больницы, которые сейчас работают. Одна в Северодонецке и одна в Лисичанске. На этот раз под российские обстрелы попала первая.
"Орки умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Они знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей", - комментирует Гайдай.
Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, больница продолжает свою работу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт
Киев
+17°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.99
Покупка 30.99Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.97Продажа 34.19
- Актуальное
- Важное
2022, среда
27 апреля
16:28
Благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары, - NBC News
16:20
В Украине нужно ввести военную цензуру, но она не распространяется на обсуждение политиков, – Портников
16:15
Третьеклассник из Теофиполя передал украинским военным дрон, полученный в подарок на день рождения
16:15
Фонд Zagoriy Foundation объявил грант в поддержку украинских благотворительных организаций во время войны
15:59
Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд, - украинская разведка
15:56
Решение отключить Еспресо, 5 канал и Прямой – это злоупотребление властью, ответственные за это должны понести уголовную ответственность, - Портников
15:55
Эксклюзив
Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук
15:41
"Мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - глава МИД Британии Лиз Трасс
15:41
Эксклюзив
Высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломлена оборона Николаева, - полковник Костенко
15:27
Государства-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне РФ против Украины, - украинская разведка
15:06
Великобритания импортировала почти 2 млн баррелей российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Greenpeace
15:04
Зеркальные меры. Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин парламента Великобритании
14:48
"Это вовлечет нашу страну в конфликт", - президент Болгарии против предоставления Украине оружия
14:45
Эксклюзив
Более $11 млн от Ferrexpo Константина Жеваго было выделено на гуманитарную и военную помощь, - вице-президент ФК "Ворскла"
14:42
С братьями Кличко на обложке: журнал The Ring посвятил новое число боксерам, которые пошли воевать за Украину
14:24
Эксклюзив
После поражения России в войне с Украиной, которая сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом, степень милитаризации РФ будет значительно ниже, — координатор группы "Информационное сопротивление"
13:43
На Херсонщине оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов: повреждены дома, детсады и ранены по меньшей мере три человека
13:16
Эксклюзив
Шведская САУ Archer позволяет выпустить весь боекомплект по цели за минимальный промежуток времени и быстро покинуть место дислокации, – военный авиатор Хазан
13:11
Австрия и дальше будет платить России за газ в евро, - канцлер Нехаммер опроверг российские фейки о согласии оплачивать поставки российского газа в рублях
13:04
Президент Еврокомиссии назвала шантажом заявления Газпрома о прекращении поставок газа в страны ЕС
12:43
Оккупанты дважды за сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, причинив пожары и ранив по меньшей мере одного человека
12:24
В кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скачанные с пиратских сайтов, - российские СМИ