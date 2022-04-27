На Луганщине оккупанты обстреляли районную больницу, одна женщина погибла, - Гайдай





По предварительным данным, российские войска прицельно обстреляли Северодонецкую больницу.

По словам Гайдая, здание медучреждения испытало значительные разрушения, повреждены сразу несколько этажей.

Кроме того, в результате обстрелов погибла местная жительница.



Глава ОГА также сообщает, что в области осталось только две больницы, которые сейчас работают. Одна в Северодонецке и одна в Лисичанске. На этот раз под российские обстрелы попала первая. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.По предварительным данным, российские войска прицельно обстреляли Северодонецкую больницу.По словам Гайдая, здание медучреждения испытало значительные разрушения, повреждены сразу несколько этажей.Кроме того, в результате обстрелов погибла местная жительница.Глава ОГА также сообщает, что в области осталось только две больницы, которые сейчас работают. Одна в Северодонецке и одна в Лисичанске. На этот раз под российские обстрелы попала первая.

"Орки умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Они знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей", - комментирует Гайдай.Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, больница продолжает свою работу.