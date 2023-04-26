Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в эфире Еспресо.

Чиновник отметил, что за неимением специалистов оккупанты прибегают к мобилизации пенсионеров.

"То, что было в начале оккупации, когда "ура-патриоты" из Москвы приезжали и вахтовым методом пытались работать в Северодонецке, оказывать медицинскую помощь - все они уже сбежали. Остались только местные", - рассказал Стрюк.

По словам Александра Стрюка, ситуация с мобилизацией особенно острая в сельской местности - там оккупантам легче контролировать местных и привлекать их к разным работам.