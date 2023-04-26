На Луганщине оккупанты мобилизуют даже пенсионеров-медиков, - руководитель Северодонецкой ГВА
Медики в основном выехали с оккупированных территорий, поэтому российские войска привлекают для работы глубоких пенсионеров. Это влияет на качество оказания помощи
Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в эфире Еспресо.
Чиновник отметил, что за неимением специалистов оккупанты прибегают к мобилизации пенсионеров.
"То, что было в начале оккупации, когда "ура-патриоты" из Москвы приезжали и вахтовым методом пытались работать в Северодонецке, оказывать медицинскую помощь - все они уже сбежали. Остались только местные", - рассказал Стрюк.
По словам Александра Стрюка, ситуация с мобилизацией особенно острая в сельской местности - там оккупантам легче контролировать местных и привлекать их к разным работам.
- Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что наибольшая активность боевых действий наблюдается в Креминских лесах и в направлении Белогоровки.
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