На Луганщине оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
Армия РФ разрушила мост между Северодонецком и Лисичанском. Орки взорвали его это в 2014, через два года мост восстановили. 21 мая история повторилась. Соединение между городами действует
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм.
"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении лисичанских боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.
Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась.
Сообщение между городами есть", – пишет Сергей Гайдай.
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