На Луганщине оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм.

"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении лисичанских боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.

Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась.

Сообщение между городами есть", – пишет Сергей Гайдай.

В Луганской области в результате российских обстрелов разрушены более 11 тыс. домов.

20 мая в Северодонецке возобновили газоснабжение, а Польша передала Украине электрооборудование.

В Луганской области 20 мая россияне обстреляли около 50 домов, предприятие "Азот" и школу, в результате чего 6 человек погибли, 4 пострадали.

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