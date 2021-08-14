На Луганщине незаконно распахали 22 га заповедника
Фермерское хозяйство распахало 22 гектара охранной зоны заповедника "Стрельцовская степь", что в Миливськом районе Луганской области
Об этом вечером 12 августа 2021 года сообщила Украинская природоохранная группа - UNCG, передает Еспресо.TV .
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"Мы уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру и Национальную полиции", - отмечают экологи.
Этот же участок к пахоте
По их словам, произошло это пока директор заповедника находился в отпуске.
Справка
Заповедником Стрельцовская степь объявили в 1948 году на названием "Государственный степной Сурковый заповедник Стрелецкая степь". По периметру заповедника была создана километровая охранная зона.
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В "Стрельцовской степи" с 1923 года охраняется известная в Украине популяция сурка степного. Именно для его сохранения был создан заповедник.
- Напомним, что природно-заповедном фонде находится под охраной государства и является национальным достоянием всего украинского народа. Повреждение территорий ПЗФ влечет ответственность, согласно ст. 252 Уголовного Кодекса Украины.
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