На Луганщине незаконно распахали 22 га заповедника

Об этом вечером 12 августа 2021 года сообщила Украинская природоохранная группа - UNCG, передает Еспресо.TV .



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"Мы уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру и Национальную полиции", - отмечают экологи.





Этот же участок к пахоте



По их словам, произошло это пока директор заповедника находился в отпуске.



Справка



Заповедником Стрельцовская степь объявили в 1948 году на названием "Государственный степной Сурковый заповедник Стрелецкая степь". По периметру заповедника была создана километровая охранная зона.



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В "Стрельцовской степи" с 1923 года охраняется известная в Украине популяция сурка степного. Именно для его сохранения был создан заповедник.