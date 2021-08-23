На Луганщине на оккупированные территории на шариках запустили большой украинский флаг

Об этом сообщает Telegram канал "Последний блокпост".



Таким оригинальным способом украинские военные поздравили патриотов, которые оставались под оккупацией. Видео опубликовали в соцсетях.



В телеграмм-канале "Последний Блокпост" выразили надежду, что совсем скоро украинский флаг будет поднят над мирным Донецком, Луганском и Крымом. В День Флага следует вспомнить тех, кто отдал самое дорогое за знамя, и верить в победу над российским агрессором.

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