На Луганщине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.



Правоохранители установили, что около 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк" на участке 41 км+300 м автомобиль MERSEDES-BENZ SPRINTER съехал за пределы проезжей части в кювет.



Микроавтобус под управлением 55-летнего водителя направлялся из Станицы Луганской в Харьков. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения.



В результате ДТП пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Полицейские и медики оказали пострадавшим первую помощь на месте происшествия, пятерых из них госпитализировали.