На Луганщине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие
В пятницу, 23 июля, в Луганской области на автодороге Н-21 в с. Новоайдар произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Правоохранители установили, что около 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк" на участке 41 км+300 м автомобиль MERSEDES-BENZ SPRINTER съехал за пределы проезжей части в кювет.
Микроавтобус под управлением 55-летнего водителя направлялся из Станицы Луганской в Харьков. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения.
В результате ДТП пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Полицейские и медики оказали пострадавшим первую помощь на месте происшествия, пятерых из них госпитализировали.
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