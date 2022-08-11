Альберт Зинченко в 2021 году был назначен руководителем Станично-Луганской военно-гражданской администрации, а до этого он был директором департамента экономического развития в Луганской ОГА. Тем не менее, с 26 февраля он приветствовал оккупантов и заявлял, что большинство населения радо приходу россиян и освобождению края от киевских силовиков.

Многие представители власти перешли на сторону страны-агрессора - Российской Федерации - и в условиях военного положения оказали представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Вместе с Зинченко под производство прокуратуры по статье "государственная измена" попали еще несколько коллаборантов, которые до февраля 2022 года возглавляли свои громады. В частности, руководители пограничных Марковской ОТГ Игорь Дзюба и Миловской ОТГ Олег Савченко в первые дни перешли на сторону врага. Игорь Дзюба возглавляет громаду с 2006 года, когда его избрали председателем как представителя коммунистической партии. В 2020-м бывший коммунист и новоиспеченный Слуга Народа баллотировался уже в районный совет. Но цвета президентской политсилы получить мандат Дзюбе не помогли. Когда же рашисты зашли в Марковку – председатель встречал захватчиков как освободителей: "Бояться нам нечего. Спасибо России, что объединила Луганскую область в одно целое, чем помогла воссоединиться семьям, которые не имели контакта восемь лет".

Олег Савченко, председателя Миловской поселковой громады в 2001-м был руководителем местного отделения Партии Регионов. В 2006-м пытался попасть в Парламент, но провалился. А в 2010 году примерял себе мандат депутата областного совета от банды Януковича и даже возглавлял местную райгосадминистрацию. 2 года назад стал главой Миловской поселковой громады от ОПЗЖ.

Еще один представитель ОПЗЖ, Виталий Коваленко, возглавил оккупационную администрацию в Беловодском районе. До этого он был головой одного из соседних сел. Типичный представитель ОПЗЖ – примкнул к оккупантам в начале аннексии и сдавал рашистам украинских патриотов. Сватовский район также возглавила экс-представитель ОПЗЖ Людмила Русанова, которая на день России стала гражданкой РФ.

Два района, в частности, Белокуракинский и Новоайдарский, возглавили коллаборанты Ольга Кучерява и Владимир Подольский, которые до этого были представителями партии "Наш Край". До назначения Подольский работал телохранителем всеукраинской сети строительных торговых центров. Вполне возможно, что стремительному карьерному росту Подольского способствовало пребыванию в оккупированном Луганске летом и осенью 2014-го года.

Если оккупантам не удавалось найти предателей от ОПЗЖ или "Нашего Края", то находили их среди бывших "рыгов" Януковича. Так, устанавливать диктатуру в Старобельском районе от имени террористической "ЛНР" взялся Валерий Пахниц. Он уже руководил этим районом в 2013 году как ставленник Януковича. Одним из первых его решений было переименование улиц, а чтобы изменить прописку или перерегистрировать авто, нужно менять паспорт гражданина Украины на паспорт так называемой ЛНР.

Есть еще в Луганской области Троицкий район. Над ним смотрящим был назначен Сергей Токарь, местный торгаш продуктами, сигаретами и водкой. Человек непубличный, пробовал себя в политике только раз, в 2020-м не прошел в поселковый совет от партии "Наш край". О его работе на оккупантов сейчас известно не слишком много. Но на примере Токаря и его соратников видим – преимущественно председателями псевдоаминистраций рашисты назначают выходцев из ПАРТИИ РЕГИОНОВ, ОПЗЖ и НАШ КРАЙ, которые уже потеряли кредит доверия у населения, но являются откровенными украинофобами и от всей души внедряют диктаторские правила жизни на Луганщине.

По-видимому, после деоккупации им придется тщательнее проверять кандидатов в депутаты и чиновники на предмет их работы в оккупированных городах, сомнительных связей и белых пятен в биографии.