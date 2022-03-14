На Луганщине эвакуировали более 1 700 человек
Сегодня, 14 марта, в Луганской области более 1 700 человек эвакуированы по гуманитарным коридорам
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Еспресо. TV.
Он заметил, что удалось доставить также 5 автобусов с гуманитарной помощью.
- Напомним, из блокады Мариуполя удалось вырваться более 160 авто – горсовет
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное