На Луганщине эвакуировали более 1 700 человек

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Еспресо. TV.

Он заметил, что удалось доставить также 5 автобусов с гуманитарной помощью.

Напомним, из блокады Мариуполя удалось вырваться более 160 авто – горсовет

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