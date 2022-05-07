На Луганщине электроснабжение восстановили еще для 30 тыс. абонентов

Об этом в Фейсбуке сообщила Луганская ОВА.

"Россияне перебили мощную линию электропередачи 4 мая. Без света на несколько дней осталось более 30 тыс. абонентов. Впрочем, нашим аварийным бригадам в очередной раз удалось востановить подачу электроэнергии. Сначала части потребителей тех городов и поселков, которые враг недавно обесточил, а затем и всем другим", – заметил глава ОВА Сергей Гайдай.

В результате войны РФ против Украины электроэнергии не имеют более 92,7 тыс. потребителей Луганщины. Газоснабжение есть у 45 375 абонентов из шести населенных пунктов, из них в трех - полностью и трех - частично. Кроме того, за сутки 7 мая жителям области доставили 29 тонн воды.

По состоянию на 6 мая в Луганской области полностью или частично были обесточены 38 населенных пунктов. Также россияне уничтожают объекты водной инфраструктуры

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