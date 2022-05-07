На Луганщине электроснабжение восстановили еще для 30 тыс. абонентов
В Луганской области для 30 тыс. потребителей возобновили электроснабжение, еще более 92,7 тыс. абонентов остаются без электроэнергии
Об этом в Фейсбуке сообщила Луганская ОВА.
"Россияне перебили мощную линию электропередачи 4 мая. Без света на несколько дней осталось более 30 тыс. абонентов. Впрочем, нашим аварийным бригадам в очередной раз удалось востановить подачу электроэнергии. Сначала части потребителей тех городов и поселков, которые враг недавно обесточил, а затем и всем другим", – заметил глава ОВА Сергей Гайдай.
В результате войны РФ против Украины электроэнергии не имеют более 92,7 тыс. потребителей Луганщины. Газоснабжение есть у 45 375 абонентов из шести населенных пунктов, из них в трех - полностью и трех - частично. Кроме того, за сутки 7 мая жителям области доставили 29 тонн воды.
- По состоянию на 6 мая в Луганской области полностью или частично были обесточены 38 населенных пунктов. Также россияне уничтожают объекты водной инфраструктуры
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное