На Луганщине до 8 лет осудили жителя Северодонецка за сбор данных о ракетах для ФСБ

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации.

"На выполнение задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетного комплекса ", - говорится в сообщении.

Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 мужчину задержали. При выполнении задания он должен был получить 10 тыс. долларов США.

"За публичного обвинения управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры жителя Северодонецка приговорен к 8 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст.111 Уголовного кодекса Украины ) ", - отметили в прокуратуре.