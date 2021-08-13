На Луганщине 17-летний парень подстрелил 13-летнего: пострадавший госпитализирован с пулевым ранением внутренних органов
В четверг, 12 августа, в Рубежном Луганской области 17-летний местный житель ранил 13-летнего парня из пневматической винтовки
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Полицейские установили, что компания детей гуляла возле дома по ул. Смирнова. В это время 17-летний парень вынес из дома пневматическое ружье выстрелил в направлении детей, уезжавших на велосипедах. В результате выстрела 13-летний парень получил ранение.
Пострадавшего с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу.
При осмотре пневматической винтовки правоохранители обнаружили, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, а на деталях отсутствуют маркировки и номера. Оружие изъято и отправлено на экспертизу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы стрелка, а также происхождение оружия.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
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