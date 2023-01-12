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На Луганине действует мощное движение сопротивления: в области ежедневно подрывают машины и жгут штабы оккупантов, - Гайдай

12 января, 2023 четверг
15:49
Новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о мощном движении сопротивления в области: несмотря на смертельный риск ежедневно подрываются машины и горят штабы оккупантов

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Медиацентре.

Сергей Гайдай отметил, что движение сопротивления на оккупированных территориях действует активно и результативно, учитывая смертельный риск, который несет такая деятельность:

"Некоторые говорят, что это легкие вещи — листовки расклеить по поводу коллаборантов, призыва или псевдореферендума... Но это все смертельно опасно. Если человека поймают, это будет огромная проблема, если не смертная казнь. В лучшем случае человека обменяют. Мы видели, как почему-то взрываются машины с коллаборантами, видели видео, как кто-то поджигает штабы оккупантов, мы видели, как подрываются железнодорожные пути, фиксировали сожжение распределительных шкафов на железнодорожном пути, что потом останавливало логистику на железной дороге до недели. Партизанское движение работает. Работает довольно активно и удачно. Люди нам очень помогают в борьбе с оккупантами", - заявил он.

  • Напомним, 12 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также заявил, что некоторые населенные пункты области, в частности Белогоровка и Попасное, вообще перестали существовать в результате значительных обстрелов.

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