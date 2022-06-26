На Лисичанском направлении враг пытается оцепить ВСУ, в других регионах обстреливает позиции, чтобы не допустить перегруппировку наших защитников, - Генштаб ВСУ
Основные усилия врага сейчас вблизи Лисичанска, пытаются окружить наших защитников. На других направлениях рашисты обстреливают территорию или сковать украинские войска и не допустить их опрокидывания в горячие точки.
Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ .
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении враг готовил из артиллерии по позициям наших защитников в приграничных районах Сумщины и Черниговщины.
На Харьковском направлении агрессор продолжает обороняться. Совершил артобстрелы вблизи населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.
На Славянском направлении противник сосредотачивался на ведении наступления на Довгенькое и Мазановке. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.
Донецкое направление: основные усилия РФ сосредоточены на Лисичанском направлении и попытках окружения наших подразделений. Обстреливала неподалеку Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Рашисты нанесли авиаудару парой Су-25 вблизи Белой Горы.
На Краматорском направлении активных действий не было. Враг Стрелял из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях идут бои, враг обстреливает территорию или сковать украинские войска и не допустить их переброски на угрожающие направления.
Из танков и ствольной артиллерии стрелял вблизи населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опросное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, , Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновке.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и для недопущения перегруппировки войск – оказывает огненное влияние на наши войска. Украинская авиация наносила удары по подразделениям врага.
Корабельная группировка противника в Акватории Черного и Азовского морей сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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