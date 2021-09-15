На линии разграничения задержали уроженца Донецкой области, который воевал на стороне оккупантов

Об этом передает штаб ООС.

Так, штаб опубликовал видео с задержанным мужчиной, который в 2016 году вступил в ряды незаконного военного формирования так называемой "ДНР" - теперь он раскаивается и "хочет начать жизнь с чистого листа".

Мужчину зовут Артем Костенко, он уроженец Волновахского района Донецкой области.

Он рассказал, что "служил" в батальоне "Дизель", который располагался в оккупированном Донецке. Там он был механиком-водителем танка. По его словам, члены этого батальона постоянно проходили подготовку, в частности на полигоне в Торезе.

Костенко также сообщил, что среди руководства батальона были россияне. Они также и учили, как управлять танком.

Он рассказал, что именно во время "службы" в рядах незаконного военного формирования он вроде попробовал много наркотиков.

По его словам, это распространенная практика среди оккупантов. Сейчас он раскаивается и уверяет, что никого не убил во время пребывания в рядах оккупационных войск.



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