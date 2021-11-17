На линии разграничения с ОРЛО задержан оккупант с автоматом и военным билетом "ЛНР"

Об этом сообщает в Facevbook пресс-центр штаба ООС.



У задержанного обнаружили военный билет террористической организации "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. Задержанный передан его контрразведчикам СБУ.



Предварительно установлено, что задержанный является уроженцем РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он служил у кафиров стрелком, а затем - помощником гранатометчика, обстреливал подразделения Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:



– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);

- 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Решается вопрос об аресте задержанного.