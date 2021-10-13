На линии разграничения перехватили беспилотник производства РФ, с помощью которого обстреливали украинских военных
В районе проведения операции объединенных сил на линии разграничения перехватили беспилотный летательный аппарат, который использовали для разведки и корректировки обстрелов украинских позиций
Об этом сообщает сайт СБУ .
"По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником" Гранат-1 ", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - сообщили в СБУ.
Открыто производство по ч. 2, ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, спецслужба передала на экспертизу еще 2 враждебные дроны, перехваченные на линии разграничения.
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