На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Кроме атакующих действий на юге под Бахмутом наши ВСУ и Силы обороны сдерживают попытку врага продвигаться на линии Купянск - Сватово - Креминная. Там сейчас определенное затишье, но довольно условное. На этом направлении сосредоточено значительное количество российских окупантов. Определенная перегруппировка сил происходит после того, как они проводили длительные и неудачные для себя атаки. Следовательно, это преждевременное перебазирование, потому что резервов у противника не хватает.

Луганское направление

Надежда Замрыга, майор, пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого рассказала о ситуации на Луганском направлении. По ее словам, враг не предпринимает штурмовых действий, но активно использует беспилотные летательные аппараты, артиллерию и авиацию.

"Очень часто обстреливают, окрестные села подвергаются ракетным и авиационным обстрелам", - говорит Замрига.

По ее словам, затишье на фронте происходит по нескольким причинам.

"Враг пополняет свои потери в личном составе и технике, потому что они были значительны и продолжают быть значительными. То, что враг накапливает силы, готовится, мы прекрасно понимаем. После неудачных попыток наступления РФ на Купянском направлении враг не успокоится, это очевидно ", – рассказала майор.

Прошлая неделя была достаточно удачной для зенитчиков ВСУ. Они уничтожили "Орлан" и два беспилотника под названием ZALA.

Новая команда министра обороны Рустема Умерова

Решения должны быть приняты в ближайшее время, потому что без команды выполнять задачи, поставленные президентом, невозможно. Известно, что заместителем по финансам Министерства обороны Украины может быть Юрий Джигар - бывший заместитель министра финансов Украины. Ккатерина Черногоренко, которая известна нам по проекту "еМалюк", может отвечать за цифровизацию в Минобороны. Наталья Келмикова будет отвечать за социальный вопрос и медицину. Она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.

Валерий Дробот, если информация подтвердится, будет отвечать за вещевое и продовольственное обеспечение, это сегмент в 10 млрд гривен. Он ранее отвечал за закупки у компании "МЕД-ИНВЕСТ".

Пока нет информации о кандидатах для замены двух человек - Владимира Гаврилова и Дениса Шарапова, которые оба отвечали за закупки вооружения. Фактически цена этого сектора примерно 300 млрд грн. По всей вероятности, будет один человек вместо двух.

По поводу должности заместителя по стратегическим коммуникациям, которую занимала Анна Маляр, говорят, что эту должность предлагали одному из известных спикеров одного из командования, но тот отказался.

После выхода программы стало известно, что Кабинет министров Украины уже назначил новых трех заместителей министра обороны Украины. Новыми заместителями министра обороны Украины Рустема Умерова стали: