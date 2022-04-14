На линии фронта ВСУ уничтожили танк и 4 единицы бронетехники оккупантов, однако враг разрушил еще три дома в Золотом в Луганской области, - Гайдай
Еще три дома в Золотом в Луганской области россияне сделали непригодными для жизни, восемь атак врага отбиты
Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграммах.
"На линии фронта нашими защитниками в Луганской и Донецкой областях отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система", - написал он.
Гайдай отметил, что враг воюет в основном с мирным населением: разрушает жилые дома и грабит уцелевшее.
В частности, вражеским вонгем ночью и вечером 13 апреля разрушены еще три дома в Золотом.
"Сколько побед они одержали на поле боя? жить.Как вот еще трем семьям в городе Золотое, попавшему под огонь врага вечером и ночью", - рассказал Гайдай.
- Ранее россияне обстреляли жилые кварталы Северодонецка, что привело к пожару в многоэтажке.
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