На линии фронта ВСУ уничтожили танк и 4 единицы бронетехники оккупантов, однако враг разрушил еще три дома в Золотом в Луганской области, - Гайдай

Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграммах.



"На линии фронта нашими защитниками в Луганской и Донецкой областях отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система", - написал он.



Гайдай отметил, что враг воюет в основном с мирным населением: разрушает жилые дома и грабит уцелевшее.



В частности, вражеским вонгем ночью и вечером 13 апреля разрушены еще три дома в Золотом.



"Сколько побед они одержали на поле боя? жить.Как вот еще трем семьям в городе Золотое, попавшему под огонь врага вечером и ночью", - рассказал Гайдай.

Ранее россияне обстреляли жилые кварталы Северодонецка, что привело к пожару в многоэтажке.