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На линии фронта несовершеннолетние иногда эвакуируются самостоятельно, - правозащитница Касьянова

16 сентября, 2023 суббота
18:08
Война с Россией

Дарья Касьянова, программный директор "СОС Детские Городки", председатель правления "Украинской сети за права ребенка" рассказала о том, что на линии фронта несовершеннолетние иногда эвакуируются самостоятельно

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"В Украине 10 лет война, и мы в том числе работали с начала войны 2014-2015 годы Луганская область, таких случаев было, к сожалению, много, мы знаем семьи, в которых рождались дети до линии фронта. И сейчас то же самое происходит, к сожалению, есть семьи, которые отказываются уезжать, которые не хотят уезжать с детьми", - отметила она.

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Касьянова добавила, что существует механизм, предусматривающий, что ребенка вывозят с кем-то одним из взрослых – законным представителем.

"Потому что, к сожалению, вывезти ребенка без родителей, без взрослых невозможно. Я часто общаюсь с военными, которые делают эти эвакуации, они говорят, что это очень сложно эмоционально - забирать от мамы ребенка и очень сложно принять такое решение. Если действительно вопрос касается безопасности ребенка, иногда бывает, что даже дети сами уезжают, а потом уезжала мама", - подчеркнула она.

Кроме этого, Касьянова отметила, что, к сожалению, есть международное гуманитарное право, запрещающее забирать детей, даже если они находятся на тех территориях, где не может находиться семья с детьми.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

С марта, когда был создан Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, в Украину из России вернули 386 несовершеннолетних.

Общество
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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