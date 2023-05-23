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На линии фронта нельзя обеспечить безопасность, оккупанты вывозят мирных жителей и заселяют вместо них боевиков, - экс-глава Луганщины Гайдай

23 мая, 2023 вторник
15:05
Война с Россией

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на временно оккупированных территориях безопасно, однако на линии фронта нельзя гарантировать безопасность

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области дальше от фронта безопаснее.

"Если они не находятся вблизи военных объектов, возле казарм, штабов, складов с боекомплектами или скопления техники, то гражданским ничего не угрожает. Там опасности такой нет. Потому что "хлопок" происходит именно на военных объектах. То, что россияне рассказывали об огромном количестве погибших гражданских, но мы мониторим и их чаты, и гражданские сами говорят, что, в принципе, если не подходить к объектам с военными, такой угрозы нет", - подчеркнул Гайдай.

Опасность для украинцев - вблизи линии фронта.

"Здесь ситуация тяжелая: с одной стороны, идет активная фаза боевых действий и туда может прилететь снаряд, здесь уже не совсем можно обеспечить безопасность. Также людей отселяют из окрестных сел вблизи линии фронта. Туда сразу подселяют боевиков из разных группировок, это и "Ахмат", и "Барс", и Вагнера – кого там только нет", - добавил экс-глава Луганщины.

  • 26 апреля стало известно, что российские оккупанты депортируют украинцев с южных и восточных территорий, в то же время массово переселяют граждан РФ из самых отдаленных регионов разных наций.
  • Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за того, что гражданским отказывают в лекарствах.
  • Глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай отметил , что оккупанты имеют огромные проблемы с логистикой в Луганской области.
  • Российские оккупанты вывезли с Луганщины в Дагестан еще 50 украинских детей без сопровождения родителей. Их якобы отправили в оздоровительный центр.
Луганщина
оккупированные территории
Сергей Гайдай
воєнні злочини Росії
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