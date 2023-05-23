На линии фронта нельзя обеспечить безопасность, оккупанты вывозят мирных жителей и заселяют вместо них боевиков, - экс-глава Луганщины Гайдай
Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на временно оккупированных территориях безопасно, однако на линии фронта нельзя гарантировать безопасность
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области дальше от фронта безопаснее.
"Если они не находятся вблизи военных объектов, возле казарм, штабов, складов с боекомплектами или скопления техники, то гражданским ничего не угрожает. Там опасности такой нет. Потому что "хлопок" происходит именно на военных объектах. То, что россияне рассказывали об огромном количестве погибших гражданских, но мы мониторим и их чаты, и гражданские сами говорят, что, в принципе, если не подходить к объектам с военными, такой угрозы нет", - подчеркнул Гайдай.
Опасность для украинцев - вблизи линии фронта.
"Здесь ситуация тяжелая: с одной стороны, идет активная фаза боевых действий и туда может прилететь снаряд, здесь уже не совсем можно обеспечить безопасность. Также людей отселяют из окрестных сел вблизи линии фронта. Туда сразу подселяют боевиков из разных группировок, это и "Ахмат", и "Барс", и Вагнера – кого там только нет", - добавил экс-глава Луганщины.
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- Российские оккупанты вывезли с Луганщины в Дагестан еще 50 украинских детей без сопровождения родителей. Их якобы отправили в оздоровительный центр.
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