На линии фронта есть участки, где до 5 мин на квадратный метр, - Резников
На некоторых участках линии фронта может быть обнаружено до пяти мин на квадратный метр. Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в вышедшем сегодня интервью The Guardian 13 августа 2023 года.
"Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", - отметил министр.
"Обращаясь со срочной просьбой к союзникам, Алексей Резников рассказал, что его солдаты выкапывают по пять мин на каждый квадратный метр в местах, заложенных российскими войсками, чтобы попытаться сорвать контрнаступление Украины", - говорится в статье.
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По словам Резникова, во время нынешнего этапа контрнаступления Украине критически требуется большее оборудование для разминирования - от минных тралов до торпед Банглера.
"Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Это должно быть быстрым и систематическим. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизнь и обеспечивает продвижение наших войск", - добавил министр.
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