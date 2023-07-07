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На Лиманском направлении враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций недалеко от Кармазиновки, на фронте произошло 30 боевых столкновений

7 июля, 2023 пятница
07:49
Война с Россией

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону

Об этом в утренней сводке 7 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 30 боевых столкновений.

В Генштабе уточнили, что 6 июля Россия выпустила по Украине 11, а не 10 "калибров"

По уточненной информации, за прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов и 1 ракета - по частному дома в Черкасской области.

В результате российских террористических атак на Львов повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых – иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО. Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Сегодня ночью, 7 июля, россияне нанесли очередной удар иранским ударным БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсилье Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, россияне предпринимали попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

Нанесли авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, ВСУ успешно отразили атаки россиян в районе населенного пункта Берховка Донецкой области.

Вместе с тем, украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желанное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, защитники Украины отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки, совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеское войско вело безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершили обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змиевка, Дачи и Камышаны Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая громада Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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