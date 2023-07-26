На Лиманском направлении враг безуспешно наступал неподалеку от Дибровы, за сутки на фронте произошло 26 боестолкновений
За прошедшие сутки, 25 июля, ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинка, по другим направлениям - отражали атаки противника. На Мелитопольском и Бердянском направлениях защитники Украины продолжают наступление
Об этом в утренней сводке 26 июля отчитывается Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений между украинскими воинами и вражеским войском.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса оккупантов.
Также наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БПЛА типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Россия нанесла 65 авиаударов и совершила 84 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины
25 июля российская армия нанесла 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.
Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Свободная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.
Российская армия нанесла авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Дворичная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.
Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении защитники Украины успешно отбили атаки врага в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.
Он нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии россиян, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.
Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.
Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Ранее сообщалось, что на ТОТ Запорожской области россияне угрожают депортировать учителей, отказавшихся от сотрудничества.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное