Об этом в утренней сводке 26 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений между украинскими воинами и вражеским войском.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса оккупантов.

Также наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БПЛА типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Россия нанесла 65 авиаударов и совершила 84 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины

25 июля российская армия нанесла 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Свободная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Российская армия нанесла авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Дворичная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники Украины успешно отбили атаки врага в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.

Он нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии россиян, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.