Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Насколько нам известно, враг планирует проводить ротацию на нашем направлении, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы эта ротация у них прошла быстрее и с большими потерями. Также в последнее время противник начал применять ядовитые вещества по нашим позициям. В частности, в лесу они сбрасывают газ неизвестного происхождения . Поэтому иногда, после использования россиянами этого газа, нам приходится эвакуировать наших военнослужащих", - рассказал Дорошенко.

Офицер Нацгвардии подчеркнул, что оккупанты продолжают активно применять авиацию по позициям ВСУ на Лиманском направлении.

"Враг активно продолжает использовать минометы. Это происходит круглосуточно. Также из-за того, что несет наибольшую угрозу, так это их авиация. Работают по нашим позициям довольно часто. Со стороны Белогоровки российская авиация часто залетает и обстреливает наши позиции", - добавил он.