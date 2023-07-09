На Лиманском направлении оккупанты применяют химическое оружие против украинских подразделений, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Офицер Нацгвардии Александр Дорошенко рассказал, что россияне начали активно применять химическое оружие по позициям ВСУ на Лиманском направлении
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Насколько нам известно, враг планирует проводить ротацию на нашем направлении, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы эта ротация у них прошла быстрее и с большими потерями. Также в последнее время противник начал применять ядовитые вещества по нашим позициям. В частности, в лесу они сбрасывают газ неизвестного происхождения . Поэтому иногда, после использования россиянами этого газа, нам приходится эвакуировать наших военнослужащих", - рассказал Дорошенко.
Офицер Нацгвардии подчеркнул, что оккупанты продолжают активно применять авиацию по позициям ВСУ на Лиманском направлении.
"Враг активно продолжает использовать минометы. Это происходит круглосуточно. Также из-за того, что несет наибольшую угрозу, так это их авиация. Работают по нашим позициям довольно часто. Со стороны Белогоровки российская авиация часто залетает и обстреливает наши позиции", - добавил он.
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