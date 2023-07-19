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На Лимано-Купянском направлении ВСУ выровняли ситуацию, но интенсивность боевых действий самая высокая, - глава Северодонецкого РВА

19 июля, 2023 среда
15:02
Война с Россией

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что на Лимано-Купянском направлении враг использует запрещенное химическое оружие

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация контролируемая, ВСУ выровняли ситуацию. За последние три дня оккупанты потеряли погибшими и ранеными около 400 человек. В районе Белогоровцы зафиксированы случаи использования врагом запрещенного химического оружия", - отметил Власенко.

По его словам, враг активно использует артиллерию и авиацию.

"На Лимано-Купянском направлении ситуация стабилизирована, но интенсивность боевых действий самая высокая", - подчеркнул Власенко.

  • Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.
  • Военнослужащий ВСУ, майор 103 бригады ТрО, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин отметил , что россияне пытаются создать для себя возможность опрокидывания резервов из-под Бахмута на Купянское направление.









 

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