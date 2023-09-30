На Лимано-Купянском направлении россияне возобновили штурмы, а ВСУ уничтожили там вражеские склады с боеприпасами и топливом

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он сказал, что российская армия снова возобновила штурмы на Лимано-Купянском направлении фронта, но успеха не имела и понесла потери.

"За минувшие сутки враг уже дважды пытался пробить нашу оборону безуспешно, он получил там большие потери и отошел, отказался от своих наступательных действий", - сказал Евлаш.

На Лимано-Купянском направлении за сутки оккупанты 564 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины по разному вооружению, а также продолжают интенсивно использовать авиацию.

"Однако и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В частности, уничтожили одну пушку "Мста-Б" и одну Д-30 и 3 автомобиля", - отметил Евлаш.

Россия производит ротацию своих войск на Купянском направлении

В частности, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона заявил , что Россия проводят ротацию своих войск на Купянском направлении из-за опасений повторного наступления ВСУ.

По его словам, те десантные бригады российской армии, которые прибывали на юг в расчете на то, чтобы остановить продвижение ВСУ, а по возможности перейти в контрнаступление, не оправдали себя.

"Любое наступление для россиян — это огромные человеческие потери, потому что их любовь к наступлению широким фронтом и густыми рядами пехоты приводит к человеческим потерям. Поэтому они вынуждены сейчас проводить там определенные ротационные действия. Это уже во второй раз. Часть войск бросили на южное направление, потому что юг для них жизненно важен. Они пытаются изо всех сил остановить продвижение ВСУ до периода, когда могут начаться дожди, рассчитывая на то, что это остановить нашу армию в полях", — сказал Тимочко.