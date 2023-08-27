На Лимано-Купянском направлении Россия держит более 100 тысяч оккупантов, - представитель Восточной группировки Евлаш
На Лимано-Купянском направлении фронта Россия сосредоточила 110 тысяч своих военнослужащих. Там оккупанты увеличили количество обстрелов
Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Он отметил, что ситуация в районе Купянска и Лимана остается контролируемой украинскими войсками.
Спикер отметил, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты значительно увеличили количество своих обстрелов. Так, по состоянию на 26 августа россияне совершили 620 обстрелов позиций наших защитников и нанесли 15 авиаударов.
"В общем, если смотреть на все направление (Лимано-Купянское - ред.), то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но если мы будем сегментировать, например, относительно Купянского направления, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч российских оккупационных войск", - подчеркнул спикер Восточной группировки войск.
По словам Евлаша, оккупанты на указанном направлении активно используют штурмовиков отрядов "Шторм-Z", а также регулярные войска, в том числе танковый полк.
"Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые огненные валы, как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и меткость желает быть лучше", - объяснил Евлаш.
- Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
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