Об этом Александр Касторнов рассказал в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"На левый берег никто не ездит. Нет ни россиян, ни наших военных, - говорит Александр. - Там просто люди сидят под крышами. В основном старики. Когда я ездил, на свою лодку я взял столько людей, сколько она могла выдержать, чтобы передвигаться. Еще нужно понимать, что очень сильное течение и двигателю нужно было вытянуть все это. Люди передавали записки с телефонами, чтобы перезвонить родным и сообщить, что живы. Потому что у всех телефоны сели. Учитывая еще и то, что россияне запрещали использовать украинские карточки, то у всех русские. А перезвонить на украинский номер - невозможно. А так хоть как-то пытались дать о себе знать".

По словам Александра, пожилые люди, жившие в селах в глубине, в лесу, еще могли как-то прожить, потому что имели запасы. А другие – не имели ничего.

"Они раз в неделю ходили в магазин, то у них были запасы воды свои. И когда пришла беда, поднялись на крышу, схватили ведро с водой и это то, что у них осталось. А у других и этого нет, - отмечает Александр. - Но процесс эвакуации очень сложен, почти невозможен. Военные не пускают волонтеров. Это опасно.Я по дороге встретил лодку с двумя россиянами, которые были переодеты в гражданское. Я заблудился и подъехал их спросить, как подъехать к дачному кооперативу. По тому, как они разговаривают, я понял, что это россияне. Мне повезло, что у них не было с собой оружия. Я спросил у них, как проехать к кооперативу дачному, они что-то пытались говорить по-украински сначала, а потом перешли на русский, сказали, что не местные и не знают дороги. Я сразу уехал от них. На самом деле русские тоже напуганы и спасаются. Они скрываются на крышах. Не так думают о войне, как о спасении. А люди тем временем понемногу погибают. Мы забирали одну бабушку, она сама разбила на крыше окно и через него вылезла. Мы ее ловили в лодке. Но других не могли взять. Это страшно -слышать человеческий крик и плач. Им никто не помогает.